 صمت تام من فنزويلا على حديث ترامب بشأن تحويل البلاد إلى الولاية الأمريكية الـ51 - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2026 12:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

صمت تام من فنزويلا على حديث ترامب بشأن تحويل البلاد إلى الولاية الأمريكية الـ51

كاراكاس - (أ ب)
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 11:48 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 11:48 ص

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرتين هذا الأسبوع، عن رغبته في تحويل فنزويلا إلى الولاية الأمريكية رقم 51.

وجاءت أحدث تصريحات ترامب في هذا الشأن عبر منشور على موقع "تروث سوشيال" أمس الأول الثلاثاء، مصحوبا بخريطة تظهر فيها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقد غطاها العلم الأمريكي.

وكانت تصريحات سابقة شككت في سيادة فنزويلا على مدار الأعوام الخمسة والعشرين الماضية، قد قوبلت بسخرية فورية من جانب كبار المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم رئيس البلاد.

وحتى الحزب الحاكم نظم مظاهرات في العاصمة كاراكاس، في الثالث من يناير الماضي، بعد ساعات من اعتقال الولايات المتحدة لرئيس البلاد آنذاك نيكولاس مادورو، تضمنت هتافات "عودوا إلى بلادكم أيها الأمريكيون".

وهذه المرة، التزمت الحكومة الصمت بشكل كبير، باستثناء بيان مقتضب ذكرته رئيسة البلاد المؤقتة ديلسي رودريجيز، للصحفيين يوم الاثنين الماضي.

ويظهر هذا النهج التوازن الذي يتعين على رودريجيز الحفاظ عليه بين السياسة الخارجية والداخلية، في أعقاب الهجوم العسكري الأمريكي على كاراكاس في يناير الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك