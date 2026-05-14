توقعات بإعلان منافس رئيسي لستارمر ترشحه لمنصب رئيس الوزراء

من المرجح أن تتحول الجهود التي تهدف إلى عزل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تمرد صريح اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يعلن أحد منافسيه المحتملين عن ترشحه للمنصب، وتمهد منافسة محتملة أخرى الطريق لنفسها لدخول أي تنافس مستقبلي على القيادة.

ويقول حلفاء وزير الصحة ويس ستريتينج إنه يدلي بإعلان في وقت لاحق من اليوم اليوم بعد الحصول على ما يكفي من الدعم من النواب من حزب العمال الحاكم لمنافسة ستارمر على قيادة الحزب والحكومة.

وقالت نائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر اليوم الخميس، إنها توصلت لاتفاق مع هيئة الضرائب لتوضيح المسائل المتعلقة بضرائبها والتي أجبرتها على مغادرة الحكومة في سبتمبر الماضي.

ولم تستبعد راينر أن تكون مرشحة في حال أجريت انتخابات، ولكنها أشارت أيضا إلى أنها قد تدعم شخصا آخر. وقالت لصحيفة ذا جارديان إن ستارمر يجب أن "يفكر مليا" في موقفه، مضيفة إلى أنها مستعدة "للقيام بدورها" في أي انتخابات على القيادة.

وزاد الضغط على ستارمر للتنحي أو مواجهة تحد على زعامة الحزب منذ تكبد حزب العمال خسائر كارثية في الانتخابات المحلية والإقليمية الأسبوع الماضي.

وتعهد ستارمر بالبقاء في منصبه .



