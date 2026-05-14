مكي: التوفيق ابتسم للاتحاد أمام طلائع الجيش

أعرب أحمد حسن مكي، المدرب المساعد لفريق الاتحاد السكندري، عن سعادته بالفوز المهم الذي حققه «زعيم الثغر» على طلائع الجيش بهدف دون رد، في ختام منافسات الجولة العاشرة من مجموعة تفادي الهبوط بالدوري الممتاز.

وقال مكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، إن اللاعبين قدموا أداءً رجوليًا وكانوا على قدر المسؤولية، رغم غياب التوفيق عن الفريق في مباريات سابقة، مشيرًا إلى أن الحظ ابتسم لهم في مواجهة اليوم ونجحوا في حصد نقاط المباراة كاملة.

وأشاد المدرب المساعد بأداء الحارس محمود جنش، مؤكدًا أنه قدم مباراة مميزة ونجح في الحفاظ على نظافة شباك الفريق، إلى جانب المستوى الجيد الذي ظهر به جميع اللاعبين خلال اللقاء.

وأضاف مكي أن الجهاز الفني بذل مجهودًا كبيرًا خلال المباراة، لافتًا إلى أنه فقد صوته من كثرة توجيه التعليمات للاعبين، في ظل الحرص على تحقيق الفوز.

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة النادي وجماهير الاتحاد، مؤكدًا أن دعمهم كان له دور كبير في الانتصار، ومشددًا على أن الاتحاد السكندري نادٍ عريق ويستحق العودة إلى مكانته الطبيعية.