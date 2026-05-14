افتُتح، أمس، الجناح المصري بسوق الأفلام ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة، وعدد من صناع السينما والمنتجين والإعلاميين والضيوف الدوليين، ليواصل الجناح دوره كمنصة تجمع صناعة السينما المصرية والعربية بالمجتمع السينمائي العالمي.

ويأتي الجناح المصري كمبادرة مشتركة بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولجنة مصر للأفلام، ومهرجان الجونة السينمائي، بهدف تعزيز حضور السينما المصرية والعربية على الساحة الدولية، وخلق مساحات للتواصل والتعاون والإنتاج المشترك.

وشهد الافتتاح حضور فريق مهرجان القاهرة السينمائي، ومن بينهم الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، ومحمد سيد عبد الرحيم مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، ومحمد نبيل مدير «آفاق السينما العربية»، ومروة أبو عيش وياسمينا الكمالي مديرتا البرامج، وكارلوتا لويز مساعد المدير الفني، وعائشة عبد الوهاب مديرة التسويق بالمهرجان.

كما حضر من فريق مهرجان الجونة السينمائي المهندس سميح ساويرس، مؤسس الجونة ورئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي، وعمرو منسي، المؤسس الشريك والمدير التنفيذي للمهرجان، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، وأحمد شوقي رئيس «سيني جونة» لدعم إنتاج الأفلام، وحياة الجويلي رئيسة «سيني جونة» للمواهب الناشئة.

ومن لجنة مصر للأفلام، حضر أحمد بدوي رئيس اللجنة، والدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي، وريهام الغزالي مديرة التسويق باللجنة.

كما شاركت المهندسة شيرين فرغل، مصممة الجناح المصري، إلى جانب ممثلين عن الجهات الشريكة والداعمة للجناح، وعدد من الشخصيات السينمائية والإعلامية العربية والدولية.

ويمثل الجناح المصري نقطة لقاء يومية لصناع السينما خلال فعاليات سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث يستضيف برنامجًا متنوعًا من الحلقات النقاشية، والفعاليات المهنية، واجتماعات الصناعة، وأنشطة التشبيك، بمشاركة خبراء ومؤسسات من المنطقة والعالم.