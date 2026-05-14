النائب أحمد بدوي: المراهنات الإلكترونية تنتشر في القرى أكثر من المدن

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة نجحت خلال الأسابيع الماضية في حجب أكثر من 70 موقعًا وتطبيقًا للمراهنات الإلكترونية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة مودرن، مساء الأربعاء، أن هذه المنصات تمثل خطرًا كبيرًا على مستخدميها.

وأوضح أن ظاهرة المراهنات الإلكترونية تختلف عن الألعاب الإلكترونية التقليدية، مشيرًا إلى أن انتشارها تزايد بصورة ملحوظة داخل القرى أكثر من المدن.

ولفت بدوي، إلى أن المراهنات الإلكترونية باتت تُمارس بشكل جماعي داخل بعض المقاهي.

وأوضح أن عملية الحجب تأتي بالتنسيق بين البرلمان والجهات التنفيذية المختصة، الممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام.

ونوه بأن مصر تُعد سوقًا كبيرًا، ما يجعلها مستهدفة من جانب هذه التطبيقات والمنصات، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات متواصلة للتصدي لها والحد من انتشارها.

وأشار إلى أن لجنة الاتصالات انتهت بالفعل من التعديلات الخاصة بقانون تقنية المعلومات لعام 2018، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لافتًا إلى إضافة مواد جديدة تستهدف مواجهة مختلف تطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وتتضمن التعديلات المرتقبة عقوبات رادعة تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه بحق المتورطين في إدارة أو الترويج لتلك التطبيقات.