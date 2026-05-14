روبيو: أمريكا تأمل في مساهمة الصين بحل أزمة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة تعول على دعم الصين لحل الشلل الملاحي المحيط بمضيق هرمز.

وقال روبيو في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية على متن طائرة الرئاسة إير فورس وان في طريقه إلى الصين: "نأمل في إقناعهم بلعب دور أكثر فاعلية في حث إيران على التراجع عما تفعله الآن، وما تحاول القيام به في الخليج".

ويرافق روبيو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصل إلى بكين ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الخميس.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن لدى الصين أسبابا عدة للاهتمام بحل الوضع في المضيق، الذي بات حاليا غير صالح للعبور بشكل كبير، لافتا إلى أن السفن الصينية هي الأخرى عالقة في الخليج.