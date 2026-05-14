اعتراف رجل بصدم سيارته عمداً في المقر العالمي لمنظمة تشاباد اليهودية في نيويورك

أقر رجل بذنبه يوم الأربعاء في واقعة صدم سيارته بشكل متكرر بمقر القيادة العالمي لمنظمة "تشاباد لوبافيتش" في مدينة نيويورك، مُصرحاً للقاضي أنه فعل ذلك بدافع تعمد إلحاق الضرر بهذا المعلم اليهودي البارز.

وذكر مدعون اتحاديون أن دان سهيل /36 عاماً/ اقتحم مدخل الكنيس المكتظ في بروكلين بسيارته خمس مرات متتالية في يناير الماضي، بعدما أزاح الحواجز وطلب من الأشخاص الابتعاد عن الطريق.

وتسبب الحادث في أضرار بلغت قيمتها نحو 19 ألف دولار، والتي سيتعين عليه دفعها كتعويض.

وجرى تسوية قضية سهيل، المقيم في مدينة كارتيريت بولاية نيوجيرسي، دون إدانته بجريمة كراهية، حيث أقر بذنبه في تهمة "الإضرار المتعمد بممتلكات دينية".

ويواجه سهيل حكما قد يصل في حده الأقصى إلى السجن ثلاث سنوات، غير أن المبادئ التوجيهية الاتحادية لإصدار الأحكام تشير إلى عقوبة تصل إلى ستة أشهر، وفقا لما صرح به المدعون ومحامية الدفاع ميا إيزنر جرينبرج.

ولم يحدد القاضي فيتاليانو موعدا للنطق بالحكم، علما أن سهيل الذي يقبع في السجن منذ اعتقاله قد أمضى بالفعل أكثر من ثلاثة أشهر خلف القضبان.