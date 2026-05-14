مباحثات سعودية بريطانية تركز على التنسيق لمواجهة التحديات بالمنطقة للحفاظ على الأمن

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه في جدة، على ساحل البحر الأحمر، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، الذي يزور المملكة حاليا، التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس أن وزير الدفاع السعودي، التقى في جدة، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البريطانية والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأضافت أن وزير الدفاع السعودي بحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق المشترك لمواجهة التحديات بالمنطقة في ظل تطوراتها الراهنة، والجهود الهادفة لتهدئة الأوضاع فيها؛ بما يحافظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي لقاء وزير الدفاع السعودي في جدة بعد يومين فقط من لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيرته البريطانية في لندن إيفيت كوبر.

وبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الثلاثاء، في لندن مع وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيفيت كوبر، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.