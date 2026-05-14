الخميس 14 مايو 2026 1:20 ص القاهرة
ألافيس يفوز على برشلونة ويحرمه من دوري الـ100 نقطة

محمد ثابت
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 12:29 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 12:41 ص

حقق ديبورتيفو ألافيس فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسجل إبراهيما دياباتي هدف اللقاء الوحيد لصالح ألافيس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعدما ارتقى أنطونيو بلانكو لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه، قبل أن يتابعها دياباتي ويضعها داخل الشباك.

وحاول برشلونة العودة في النتيجة خلال الشوط الثاني من خلال عدة محاولات هجومية، إلا أن دفاع ألافيس وحارس مرماه نجحا في الحفاظ على التقدم حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد برشلونة عند 91 نقطة في صدارة جدول الترتيب، لتضيع عليه فرصة الوصول إلى 100 نقطة، بعدما حسم لقب الليجا بالفعل في الجولة الماضية، فيما رفع ألافيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر.


