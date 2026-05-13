النائب محمد فؤاد: أفضِّل التحول إلى الدعم النقدي لكنه يواجه مشكلتين أساسيتين

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إنَّه يؤيد فكرة الدعم النقدي وليس السلعي، باعتباره أقل هدرًا ويساهم في وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأربعاء، أن هناك مشكلتين في هذا الإطار أولهما من هو المستحق.

وأوضح أنه يتم العمل منذ فترات طويلة على تنقيح قاعدة البيانات، لكن في نفس الوقت لا توجد إحصاءات مهمة بينها نسبة الفقر، حيث يعود آخر تقرير بهذا الإطار إلى 2019.

ونوه إلى أن المشكلة الثانية تكمن في كيفية تطور الدعم النقدي مع تطور التضخم المتعلق بالسلع الغذائية على وجه التحديد.

وشدد على ضرورة تحديد كيفية تطبيق هذا التوجه سواء بمنح أموال مقابل سلع معينة بنفس نظام السلع المعمول به حاليًّا، أم سيكون دعمًا ماديًّا على المشاع.

وأفاد بأنه من غير الواضح حتى الآن كيف سيتم تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدا أهمية معالجة مثل هذه الأمور عند العمل على تطبيق الدعم النقدي.

وأضاف أن الإحصاءات الرسمية تتحدث عن 60 مليون شخص يحصلون على الدعم، وقال متسائلًا: «هل الرقم ده محتاج يفضل 60 مليون ولا يزيد.. هل الـ178 مليار جنيه المحددة في الموازنة المقبلة للدعم ستكون كافية من عدمه».