النائب طارق عبد العزيز: تطوير العنصر البشري بالمطارات أحد أهم عناصر تحسين مستوى الخدمة

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن تطوير العنصر البشري داخل المطارات المصرية يمثل أحد أهم عناصر تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين والسائحين.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" على قناة "مودرن إم تي أي"، أن المطار يعد الواجهة الأولى لأي دولة والانطباع الأول الذي يخرج به الزائر عن البلد.

وأوضح أن الخدمات القائمة على التعامل البشري تُعد من أصعب أنواع الخدمات، مشيرًا إلى أن العاملين بالمطارات يجب أن يتم اختيارهم بعناية شديدة مع توفير تدريب قوي ومتخصص يتناسب مع طبيعة كل وظيفة.

ولفت إلى أن العنصر البشري في المطارات يجب أن يكون مؤهلًا للتعامل في مختلف القطاعات سواء الخدمات الأرضية أو استقبال المسافرين أو الخدمات الفنية.

ونوه بأن حسن الاستقبال وطريقة التعامل ينعكسان بشكل مباشر على صورة السياحة المصرية أمام الزائرين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المطارات تمثل عنوان الدولة أمام العالم موضحًا أن جودة الخدمة داخل المطار تعكس مستوى الدولة بالكامل.

ولفت إلى أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي دون وجود كوادر بشرية مدربة وقادرة على تقديم خدمة احترافية.

وأشاد بوزير الطيران المدني مؤكدًا أنه يتعامل مع المشكلات بواقعية وشفافية ولا ينكر وجود أزمات تتعلق بالعنصر البشري معتبرًا أن الاعتراف بالمشكلة يمثل أول خطوات الحل والتطوير.