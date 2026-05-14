قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس، ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، إذ تتجاوز العظمى على القاهرة 40 درجة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن الطقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب محافظات البلاد، منوهة أن العظمى تصل إلى 43 درجة بمحافظات الصعيد.

وأوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، وامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، ويزيد الإحساس بحرارة الطقس.

ولفتت إلى أن الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء خلال فترة المساء، إذ تسجل الصغرى على القاهرة 22 درجة، فيما تصل ببعض المدن الجديدة إلى 20 درجة.

ونوهت أن أغلب محافظات شمال الجمهورية تشهد اليوم، نشاطًا للرياح تتراوح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم / الساعة، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض الأماكن.

وتوقعت أن تنخفض الحرارة غدًا الجمعة، لتتراوح العظمى على القاهرة ما بين 32 إلى 33 درجة، منوهة أن الحرارة لاتزال أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد موجة حارة جديدة تبلغ ذروتها يوم الأحد المقبل، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء غطاء واقٍ للرأس عند الخروج من المنزل، وتناول قدر كافٍ من المرطبات والسوائل، وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون على مدار اليوم كله، والمتابعة الدورية للنشرات الجوية.