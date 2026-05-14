تخفيف عقوبة متهم بالاتجار في المخدرات من السجن 6 سنوات لعامين

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من ميكانيكي، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في منطقة العجوزة، وخففت المحكمة عقوبة المتهم للسجن عامين، والغرامة 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامه 100 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه، لحيازته سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14590 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، للمتهم "حسين . أ"، 25 سنة، ميكانيكي، في يوم 2 سبتمبر 2025 بدائرة قسم شرطه العجوزة محافظة الجيزة، أحرز جوهرًا مخدرًا "مادة أحد مشتقات اندازول (كاربوكساميد) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحاً ابيضاً "مطواة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.

وشهد مجري التحريات أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم وردت إليه معلومة من أحد مصادره السرية بإتجار المتهم في المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجده بالطريق العام، فأبصر المتهم يبيع لمجهول فر هارباً ولم تتوصل التحريات لشخصه، وتم ضبط المتهم بحوزته كيس يحوي مادة أحد مشتقات اندازول كاربوكساميد المخدر؛ فضبطه وضبط المخدرز

وتابع أنه بتفتيش المتهم عثر معه علي 5 أكياس تحوي ذات المخدر وسلاح ابيض "مطواة" وميزان حساس وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته اقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والميزان الحساس لتقسيمها والهتاف للتواصل بعملائة والمبلغ المالي متحصلات تجارته.