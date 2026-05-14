موانئ دبي وهيئة الجمارك السورية تبحثان تسريع تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس

بحث عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مع قتيبة أحمد بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء طرطوس، بما يعزز دوره بوابةً إستراتيجية للتجارة البحرية، وداعماً رئيسياً لجهود التعافي الاقتصادي وإعادة تنشيط حركة التجارة في سوريا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام ) اليوم الخميس ، جرى خلال اللقاء استعراض الفرص المتاحة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة ميناء طرطوس على مواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة والشحن، وترسيخ مكانته مركزاً تجارياً إقليمياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشكل خطط موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس جزءاً من اتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً وُقّعت في يوليو الماضي مع الحكومة السورية، تلتزم "دي بي ورلد" بموجبها باستثمار 800 مليون دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية للميناء، وتوسيع طاقته الاستيعابية، وتحديث أنظمة مناولة البضائع، إلى جانب إدخال حلول تشغيلية ورقمية متقدمة.

وتضع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إمكاناتها وخبراتها في صميم الجهود الرامية إلى انعاش القطاع البحري والاقتصاد السوري بشكل عام، من خلال تسريع تنفيذ خطط تطوير ميناء طرطوس بما يعزز كفاءته التشغيلية وقدرته على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، والحاويات، والبضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة بما يدعم توسيع القدرات التجارية لسوريا.

ويتمتع ميناء طرطوس بموقع جغرافي حيوي على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما يجعله ثاني أكبر ميناء في البلاد وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال أفريقيا.