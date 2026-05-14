رئيسا الإمارات وسوريا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، إن حجم التجارة بين الإمارات وسوريا زاد إلى أكثر من المثلين في عام 2025، ولا يزال أمامه مجال للنمو.

وذكر الزيودي في المنتدى الاستثماري السوري-الإماراتي ‌المنعقد في دمشق، أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وسوريا وصلت لمستوى غير مسبوق بلغ 1.4 مليار دولار في عام 2025 بزيادة 132 بالمئة عن العام السابق. وأضاف أن هذه الزيادة تفتح آفاقا لتوسيع التجارة الثنائية.

وتوصل الجانبان السوري والإماراتي إلى سلسلة من الاتفاقات المبدئية بشأن عشرات المشاريع الاستثمارية في ⁠قطاعات السياحة والبناء والبنية التحتية والزراعة والطيران والخدمات اللوجستية خلال المنتدى.

لكن التحسن التدريجي للعلاقات بين الجانبين تسارع منذ بدء حرب إيران التي تعرضت الإمارات فيها لهجمات من الجمهورية الإسلامية. وعبّر الشرع مرارا عن تضامنه مع أبوظبي.

وقال أنور قرقاش، كبير المستشارين الدبلوماسيين للرئيس الإماراتي، في أبريل الماضي، إن سوريا من أكبر الدول العربية التي اتخذت موقفا إيجابيا تجاه الإمارات.

وعقد المنتدى في القصر ‌الرئاسي ⁠بدمشق، بمشاركة الشرع ووزراء ومسئولين كبار من البلدين.



