شهيدان و24 إصابة جراء عدوان الاحتلال على غزة آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: شهيدان، و24 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 857 شهيدًا، و2486 إصابة، و771 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و744 شهيدًا، و172 ألفًا و588 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.