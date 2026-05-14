بري: نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة اليوم في واشنطن، مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار.

وقال بري، في حديث لصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته اليوم الخميس: "المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا ما صار وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء".

وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، قال بري: "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي"، مشددا على مسألة عودة الأهالي.

وعن رؤيته للحل، قال بري، إن "لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبراً أن البلاد "تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أمريكية".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه المظلة الإقليمية المطلوبة قد تستوجب تعديلاً حكومياً أو تغييراً في تركيبة السلطة التنفيذية، كشف بري، عن أنه "تداول هذا الأمر خلال لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام".

وأوضح أن رئيس الحكومة اعتبر أن "الموضوع وُضع على الرف، وليس الوقت المناسب للتعديل الحكومي"، مشيراً إلى أنه "وافق على هذا التقدير".

ولفت بري، إلى أن "كل ما ارتكبته إسرائيل من عدوان ودمار وجرائم بحق لبنان والجنوبيين يتم توثيقه"، مؤكداً أن لبنان "سيتجه إلى مقاضاة إسرائيل على ما ارتكبته من اعتداءات وجرائم".

وعن الكلام المتعلق بإمكانية حصول لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الجمهورية جوزاف عون، قال بري إن "ما لديه من معطيات يفيد بأن هذا الموضوع غير وارد لدى الرئيس عون".

ويعقد اجتماع اليوم بين وفدي لبنان وإسرائيل، في المفاوضات المباشرة في واشنطن، حيث يترأس الوفد اللبناني إلى المفاوضات المباشرة اللبنانية – الإسرائيلية، السفير السابق سيمون كرم.