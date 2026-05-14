كشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، ماهيتا مولانجو، أن هناك نقاشات بين لاعبي كرة القدم حول إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية، بسبب ما وصفه بأنهم “يتم دفعهم إلى أقصى حدودهم البدنية”.

وحذر مولانجو من أن بطولة كأس العالم 2026 قد تتحول إلى ما أسماه “البقاء للأقوى”، في ظل معاناة اللاعبين من الإرهاق الناتج عن ازدحام المباريات، إلى جانب الظروف المناخية القاسية، مؤكدًا أن أحدًا لا يستمع بشكل كافٍ لمخاوفهم.

وقال مولانجو لصحيفة ميرور: “كأس العالم يجب أن تكون تتويجًا لحلم، لكن الواقع أنها ستكون البقاء للأقوى. هذا ليس صحيحًا”.

وأضاف: “لنعد إلى أصل المشكلة. لا يمكن أن تكون البطولة للبقاء للأقوى. نرى مباريات لا تُحسم لأن الفريق الأفضل هو من يفوز، بل لأن الفريق الأكثر لياقة هو من يفوز. اللاعبون أبطال خارقون، وهم يتقاضون رواتب جيدة، لكن هذا لا يعني أنه يجب دفعهم إلى أقصى الحدود من الناحية الإنسانية”.

وتابع محذرًا: “هناك خطر حقيقي على اللاعبين. ومن لا يهتم بذلك، فهناك أيضًا خطر على المنتج نفسه، لأن الناس سيدفعون آلاف الجنيهات لمشاهدة لاعبين لا يستطيعون حتى الركض”.

وأشار إلى أن اللاعبين قد يتجهون إلى “تنظيم أنفسهم”، موضحًا: “قد يقول اللاعب إنني لن أشارك في تلك المباراة الودية التي تم تنظيمها. لقد قررت الجهات المنظمة فرض هذا الواقع، نحن نعيش في عالم من الضغوط، لكن اللاعبين ليسوا أغبياء، بل هم أذكياء وواعون ويدركون قوة العمل الجماعي”.

وأوضح مولانجو أن عددًا كبيرًا من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز وصلوا إلى أرقام قياسية من حيث عدد الدقائق هذا الموسم، حيث تجاوز بعضهم 4000 دقيقة في جميع المسابقات قبل البطولة.

ووفق بيانات إحصائية، فإن 19 لاعبًا في الدوري الإنجليزي خاضوا أكثر من 4000 دقيقة، بينما يتصدر المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك القائمة بـ4761 دقيقة، يليه زميله دومينيك سوبوسلاي، فيما يأتي الإنجليزي مورجان روجرز في صدارة اللاعبين الإنجليز.

وأكد مولانجو أن تراكم المباريات والبطولات الموسعة مثل كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا والدوريات المحلية أدى إلى ما وصفه بـ“مواسم طويلة ومضغوطة بشكل غير مسبوق”، مطالبًا بضرورة منح اللاعبين فترات راحة أطول.

وأشار إلى أن لاعب خط وسط مانشستر سيتي رودري سبق أن حذر من اقتراب اللاعبين من الإضراب بسبب ضغط المباريات، قبل تعرضه لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي.

وانتقد أيضًا قرارات توسيع البطولات، مؤكدًا أن الاتحادات الكروية تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، في ظل إضافة بطولات جديدة دون تقليل عدد المباريات المحلية.

وأضاف أن بعض اللاعبين أخبروه بأنهم يعانون بدنيًا رغم التزامهم الكامل بأسلوب حياة احترافي، مشيرًا إلى أن الإصابات أصبحت تحدث حتى مع أعلى مستويات الانضباط البدني.

كما تحدث عن تجربة بعض اللاعبين في البطولات الدولية، حيث اشتكوا من ارتفاع درجات الحرارة وصعوبة اللعب، مؤكدًا أن الظروف المناخية في بعض المدن الأمريكية خلال الصيف تجعل المباريات “شبه مستحيلة من ناحية الجهد البدني”.

وأوضح أن لاعبين مثل هاري كين وجود بيلينجهام وديكلان رايس لديهم وعي كامل بالضغوط التي تواجه كرة القدم الحديثة، لأنهم نشأوا داخل منظومة كرة القدم الاحترافية من القاعدة.

واختتم مولانجو تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين أصبحوا أكثر وعيًا وقوة تنظيمية، وأن تجاهل مطالبهم لم يعد ممكنًا، محذرًا من أن المستقبل قد يشهد تحركات جماعية إذا استمر الوضع الحالي دون تغيير.