محافظ الدقهلية ورئيس هيئة قصور الثقافة يتابعان تطوير قصر ثقافة المنصورة ومسرح أم كلثوم

استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتورة جيهان زكي بمتابعة خطط تطوير البنية الثقافية ودعم قصور الثقافة بالمحافظات.

وجاءت زيارة رئيس الهيئة في إطار متابعة أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة ومسرح أم كلثوم. وحضر اللقاء الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والفنان محمد رياض، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور عادل عبده، والنائبة ضحى عاصي، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، والدكتور عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة، يرافقهما الحضور، متحف أعلام ورموز الدقهلية، الذي يضم نخبة من رموز الفن والفكر والإبداع. كما شملت الجولة تفقد مسرح أم كلثوم، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة، والتي تتضمن أعمال الحماية المدنية، ومنظومة كاميرات المراقبة، والمسرح الروماني.

كما تضمنت الجولة تفقد معرض للفنون التشكيلية، ومتابعة جانب من بروفات العرض المسرحي «روح»، تأليف وإخراج آلاء إسماعيل، والذي تم تصعيده للمشاركة في مهرجان نوادي المسرح، والمقرر عرضه على مسرح السامر يوم 16 مايو الجاري.

وبحث الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، خلال الزيارة، خطط التوسع في إقامة فعاليات المهرجان بالمحافظات خلال دورته المقبلة، ومن بينها محافظة الدقهلية، في إطار تحقيق العدالة الثقافية.

وأكد اللواء طارق مرزوق اعتزازه بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة، في إطار الجهود المبذولة لإعادة قصر ثقافة المنصورة إلى مكانته المتميزة كمنارة ثقافية وفنية تخدم أبناء الدقهلية، مشددًا على أهمية القصر في اكتشاف ورعاية المواهب.

وأشار إلى استمرار أعمال التطوير بالقصر ومسرح أم كلثوم، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في إعادة القصر إلى مكانته الثقافية المتميزة وتجهيزه لاستقبال مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.

من جانبه، أعرب الفنان هشام عطوة عن تقديره لدعم محافظ الدقهلية المتواصل لقصر ثقافة المنصورة، مشيرًا إلى العمل على إنشاء فصول لتنمية وصقل المواهب الفنية بالقصر بالتعاون مع دار الأوبرا، وفي إطار التكامل بين قطاعات وزارة الثقافة، لتدريب الأطفال والشباب على المسرح ومختلف الفنون.

وأكد عطوة أهمية إعادة إحياء النشاط المسرحي داخل الجامعات لاكتشاف المواهب الجديدة، مشيرًا إلى أن قصر ثقافة المنصورة يمثل نموذجًا واعدًا يمكن تعميمه في عدد من المواقع الثقافية، ضمن جهود الهيئة لتطوير قصور الثقافة ودعم المبدعين بالمحافظات.