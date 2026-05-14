الإمارات تُكذِّب مكتب نتنياهو وتنفي إجراءه زيارة سرية لأراضيها

نفت الإمارات، رسميًّا، ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

جاء ذلك بعدما أعلن مكتب نتنياهو، عن إجرائه زيارة سرية إلى الإمارات خلال حرب إيران.

وقالت الإمارات، إن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأضافت أبوظبي أن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات.

ودعت الإمارات، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن زيارة سرية أجراها الأخير إلى الإمارات خلال الحرب مع إيران.

وقال ديوان نتنياهو في بيان، إنه في خضم الحرب أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارة سرية إلى الإمارات والتقى رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة أسفرت عن انفراجة تاريخية في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.