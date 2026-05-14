العثور على رفات الجندية الأمريكية الثانية المفقودة في المغرب

أعلن الجيش الأمريكي العثور على رفات الجندية الثانية التي فُقدت خلال تدريبات عسكرية في المغرب.

وتعد ماريا سيمون كولينجتون 19 عاما، من مدينة تافاريس بولاية فلوريدا، ثاني جندية أمريكية تلقى حتفها إثر سقوطها من جرف صخري خلال رحلة سير جبلية في المغرب.

وذكرت قيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا في بيان لها، أن كولينجتون كانت تعمل ضمن طاقم الدفاع الجوي والصاروخي، وكانت تخدم في وحدة الدفاع الجوي "تشارلي" التابعة للكتيبة الخامسة من فوج مدفعية الدفاع الجوي الرابع، ضمن قيادة الدفاع الجوي والصاروخي العاشرة للجيش.