إيران تنفذ حكما آخر بالإعدام مرتبطا باحتجاجات يناير

نفذت السلطات الإيرانية حكم إعدام بحق شخص آخر كان قد تم اعتقاله خلال الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها إيران مطلع العام الجاري.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية، يوم الأربعاء، بأن حكم الإعدام الصادر بحق محمد عباسي قد تم تنفيذه بعد أن أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر ضده.

ووُجهت إلى عباسي تهمة طعن ضابط شرطة حتى الموت في إحدى ضواحي طهران في يناير الماضي، وذلك خلال موجة الاضطرابات التي عمت أرجاء إيران.

ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران، ومقرها الولايات المتحدة، فإن عملية الإعدام قد تم تنفيذها عند الفجر.



