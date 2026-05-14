مجلس الوزراء: نُكثف إجراءات ضبط أسعار السلع بالأسواق وضمان توافرها

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تُكثف إجراءات ضبط أسعار السلع بالأسواق وضمان توافرها بالأعياد، نتيجة لزيادة المتوقعة في الطلب خلال هذه الفترة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لطرح المزيد من السلع بالأسواق، لضمان توفرها ومنع أي زيادات غير مبررة بالأسعار.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه أيضًا بالتنسيق بين الجهات الرقابية بوزارة التموين والداخلية، وجهازي حماية المستهلك والمنافسة، للرقابة على الأسواق وضبط الزيادات غير المبررة في الأسعار.

في سياق آخر، تحدث الحمصاني عن حضور مدبولي مراسم توقيع اتفاقيتي إدارة وتشغيل المنظومة الرقمية المُستحدثة للحصول على التأشيرة عند الوصول لمطار القاهرة الدولي.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تشهد تحولًا رقميًا، من خلال حصول السائح على التأشير إلكترونيًا، مضيفًا أن السياح كانوا يحصلون عليها سابقًا بعد الوصول للمطار، والحصول عليها ورقيًا، بعد الانتظار بصفوف طويلة لدفع الرسوم المقررة.

وأوضح أن الحكومة عملت خلال العاميين الماضيين، على تحسين تجربة السياح، ومنها آلية التعامل معهم بالمطارات، وسرعة وسهولة إنهاء كافة الإجراءات المعنية، معلقًا: «بالتالي كان القرار بالتوجه للحصول على التأشيرة الإلكترونية».

وذكر أنهم سيطلقون موقعًا رسميًا، وتطبيقًا هاتفيًا، يُمكن السائح من الحصول على تأشيرة الدخول قبل وصوله بـ48 ساعة، أو من خلال الشركات السياحية، أو عند وصوله للمطار، في زمن قياسي يقل عن الأوضاع السابقة.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي إدارة وتشغيل المنظومة الرقمية المُستحدثة للحصول على التأشيرة عند الوصول لمطار القاهرة الدولي، لإبرام التعاقدات التنفيذية بين الجهات المعنية بتشغيل المنظومة، وهي الشركة المُنفذة "ساي شيلد للتكنولوجيا"، إلى جانب مُقدِّمَي الخدمة البنك الأهلي المصري؛ وبنك مصر، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، محمد عامر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع.