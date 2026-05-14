النفط يرتفع قليلا قبيل لقاء ترامب وشي في بكين

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني ​شي جين بينغ في وقت لاحق من اليوم، فيما ‌يركز المتعاملون على أزمة حرب إيران.

بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 105.76 دولار للبرميل في ​حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ​12 سنتا أو 0.12 بالمئة إلى 101.14 دولار.



وانخفضت العقود ⁠الآجلة للخامين أمس الأربعاء مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال رفع ​أسعار الفائدة الأمريكية. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين ​للبرميل وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بما يزيد على دولار.

وصل ترامب إلى بكين مساء أمس وسيعقد سلسلة من الاجتماعات مع شي بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية ​والحفاظ على هدنة تجارية هشة والتعامل مع قضايا شائكة مثل ​الحرب مع إيران ومبيعات الأسلحة لتايوان.

ورغم أن ترامب نفى حاجته إلى مساعدة الصين ‌لإنهاء ⁠الحرب مع إيران، فمن المتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل هذا الصراع المكلف الذي لا يحظى بتأييد كبير. لكن المحللين استبعدوا حصوله على الدعم الذي يريده.



وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ​في مذكرة "قد يترك ​عدم إحراز ⁠تقدم ملموس بشأن إعادة فتح المضيق للولايات المتحدة خيارات قليلة بخلاف استئناف العمل العسكري".

في الوقت نفسه، عززت ​إيران على ما يبدو سيطرتها على مضيق هرمز ​إذ ⁠أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة.

وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على الرغم من ضغوط العقوبات التي ⁠تفرضها ​إدارة ترامب.

وتوجه أكثر من 80 بالمئة من ​صادرات النفط الإيراني إلى الصين في عام 2025، إذ تستفيد مصافي التكرير الصينية المستقلة ​من النفط الخاضع للعقوبات الأمريكية بأسعار مخفضة.