المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

أعلن المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، تشكيل اللجنة العليا للدورة التاسعة عشرة من المهرجان، والمقرر إقامتها خلال عام 2026، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة للدورة الجديدة ووضع التصورات الخاصة بالفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

وجاء تشكيل اللجنة العليا برئاسة الفنان محمد رياض، وعضوية كل من: المخرج الدكتور عادل عبده، مدير المهرجان، والفنان محمد فهيم، والمخرجة عبير علي، والفنان سامح الصريطي، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج عصام السيد، والكاتب أيمن سلامة، والدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والمخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والمهندس حمدي سطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وماجدة عبد العليم، منسق عام المهرجان.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة العليا وضع الخطوط الرئيسية للدورة الجديدة، ومتابعة الجوانب الفنية والتنظيمية الخاصة بالمهرجان، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الفعاليات المصاحبة، والتوسع في الأنشطة الفكرية والتدريبية، بما يسهم في تعزيز دور المهرجان كأحد أهم الفعاليات المسرحية الرسمية في مصر.

ويواصل المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال دوراته المتعاقبة، العمل على رصد وتوثيق أبرز التجارب المسرحية المصرية التي قُدمت على مدار العام، مع إتاحة مساحة للتنافس الفني بين الفرق والمؤسسات المسرحية المختلفة، بما يدعم الحركة المسرحية المصرية، ويشجع على تطوير عناصر العرض المسرحي فكريًا وجماليًا وتقنيًا.

كما يستهدف المهرجان تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن الهوية الثقافية الوطنية، ونشر الرسالة التنويرية للفن المسرحي، ودعم الأجيال الجديدة من المبدعين، عبر برامج متنوعة تشمل العروض والندوات والورش الفنية والأنشطة الفكرية، في إطار رؤية تسعى إلى بناء الإنسان وتعزيز الوعي الثقافي والفني داخل المجتمع.