تضاعف عمليات الترحيل الأمريكية إلى السلفادور مع اصطفاف الرئيس نجيب بوكيلة إلى جانب أجندة ترامب

ارتفع عدد المرحلين من الولايات المتحدة إلى السلفادور بنحو الضعف خلال الأشهر الأولى من عام 2026، وفقا لأرقام رسمية، في وقت يقدم فيه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلة نفسه كحليف مستعد لمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريع عمليات الترحيل، وهي إحدى الأولويات الرئيسية للإدارة الأمريكية.

ورحلت الولايات المتحدة 5033 من السلفادوريين إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، مقارنةً بـ2547 مرحلا في الفترة نفسها من عام 2025، وذلك وفقا لأرقام هيئة معنية بالهجرة في السلفادور حصلت عليها وكالة أسوشييتد برس (أ ب) أمس الثلاثاء.

ويمثل ذلك زيادة تقارب 98%، في الوقت كثفت فيه إدارة ترامب رحلات الترحيل الجوية إلى مختلف أنحاء العالم.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد رحلات الترحيل الجوية من الولايات المتحدة بنحو 61% بين عامي 2024 و2025، وفقا لبيانات جمعتها جمعية أجندة المهاجرين في السلفادور ومنظمات أخرى.

وأوقفت الولايات المتحدة نشر بيانات الترحيل بشكل منتظم، لذا يعتمد الخبراء بدلا من ذلك على معلومات أخرى من دول مثل السلفادور، وعلى رحلات الترحيل الجوية وأرقام أخرى ذات صلة.