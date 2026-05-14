أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأبيض يحتاج إلى التركيز الشديد أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مع ضرورة تسجيل هدف مبكر يمنح اللاعبين والجماهير الثقة خلال اللقاء.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "الزمالك يحتاج إلى التركيز أمام اتحاد العاصمة، بجانب أهمية التسجيل مبكرًا في بداية المباراة، ولا بد أن ينهي الفريق الشوط الأول متقدمًا حتى تهدأ الجماهير ويكتسب اللاعبون مزيدًا من الثقة".

وأضاف: "اتحاد العاصمة فريق متواضع على المستويين الجماعي والفردي، والزمالك أفضل منه بكثير، كما أن جميع الظروف مهيأة لتتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية".

وعن التشكيل الذي يفضله للزمالك أمام اتحاد العاصمة، قال التابعي: "أفضل الدفع بالمهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، وأحمد فتوح في خط الدفاع".

وتابع: "وفي خط الوسط يتواجد محمد شحاتة، وعبدالله السعيد، ومحمد إسماعيل، بينما يقود الهجوم الثلاثي ناصر منسي، وبيزيرا، وعدي الدباغ".