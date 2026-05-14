استهل المنتخب المغربي حملة الدفاع عن لقبه بتعادل إيجابي أمام نظيره التونسي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا.

وتقدم المنتخب التونسي أولًا عن طريق يحيى الجليدي في الدقيقة 28، قبل أن يدرك إيليان حديدي هدف التعادل للمنتخب المغربي في الدقيقة 76، ليحسم التعادل نتيجة اللقاء بعد مواجهة متكافئة بين الطرفين.

وبهذه النتيجة، يتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة لكل منهما، في ظل تساوي جميع فرق المجموعة، حيث تأتي مصر وإثيوبيا في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد.