عفاف مصطفى: مستاءة لاستغلال بعض المواقع خلافي القديم مع عبدالرحمن أبو زهرة وإعادة تداوله

أعربت الفنانة عفاف مصطفى، عن حزنها الشديد لرحيل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائلة إنه يمثل قيمة وقامة فنية كبيرة، وأثرى الشاشة بالعديد من الأدوار المهمة والملهمة والمتنوعة على مدار مشواره الفني الطويل.

وأضافت عبر مداخلة هاتفية على قناة «الشمس 2»، مساء الأربعاء، أنها تدعو الله أن يسكن الفنان الراحل واسع جناته، مشيرة إلى أنها تشعر بالاستياء من استغلال بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية لخلاف قديم جمعها به منذ سنوات طويلة، وإعادة تداوله في هذا التوقيت الحزين.

وتابعت أن الخلاف الذي تحدثت عنه بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية مرّ عليه أكثر من 6 سنوات، وتم احتواؤها واعتذرت عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها لما وصفته بـ "استغلال المواقع الصفراء" للموقف وإعادة فتح ملفات قديمة لا داعي لها الآن.

وأكدت أن الأمر انتهى تمامًا في حينه، بعد أن تلقت وقتها تعليمات من نقابة المهن التمثيلية بحذف تصريحاتها، وبالفعل استجابت لذلك وقدمت اعتذارًا قالت فيه للفنان الراحل: "أنت أب كبير وفنان عظيم ونحن نقتدي بك"، مردفة "عفا الله عما سلف".

وأشارت إلى أنها عملت مع الراحل فيما لا يقل عن 10 أعمال فنية، وكانت تكن له كل التقدير والاحترام، قائلة: "اللي يجب علينا في الوقت ده هو الترحم عليه".

وأُقيم عزاء الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، مساء الأربعاء، في مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، في القاهرة الجديدة ، وسط حضور أفراد أسرته وعدد من نجوم الفن، حيث رحل أبو زهرة عن عالمنا الاثنين الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 سنة.