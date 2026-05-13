يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس"، بطل كمال الأجسام الشحات مبروك.

ويكشف مبروك، خلال الحلقة كواليس قاسية من رحلة البطل مع الرياضة والتمثيل، إذ يتحدث عن بدايته بمدينة دسوق في "محل أحذية"، ثم أصعب تجربة مر بها، و"أصعب بطولة في حياته"، ورأيه في الأبطال الحاليين مثل بيج رامي.

كما يتحدث الشحات مبروك، خلال أحداث الحلقة، عن علاقته بالسينما وبدايته من خلال فيلم "المرشد"، وتقديمه لنخبة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، وأفضل الأعمال في مسيرته الفنية، وهل كان عالم كمال الأجسام بوابة دخوله عالم السينما والفن؟ وهل كان التمثيل هو بوابته للشهرة والمال؟

فيما يكشف عن حجم الإشادة بدوره في مسلسل "علي كلاي"، وبخاصة مشهد وفاة ابنته في المسلسل، والذي تزامن مع وفاة زوجته في الحقيقة، وكيف كانت معاناته التي ظهرت على الشاشة.

ويكشف الشحات مبروك، عن بطولاته الرياضية، والتي تقدر بـ11 بطولة، وأيضًا لقب "أفضل لاعب في القرن العشرين" الذي حصل عليه.

كما يطلب عمرو الليثي، خلال أحداث الحلقة، من الشحات مبروك، ذكر 3 أكلات ممنوعة على بطل كمال الأجسام؛ ليظهر الشحات وهو واقف على رجل واحدة والملعقة والبيضة في فمه.