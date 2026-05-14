الأوقاف: إغلاق مسجد بلا بن رباح بعين شمس لإحلاله كليًا لخطورة حالته الإنشائية

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار أعمال المتابعة الدورية لحالة المساجد، قامت الإدارة الهندسية بالوزارة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة مسجد بلا بن رباح بمنطقة عين شمس، وقد انتهت اللجنة بعد الفحص والمعاينة إلى أن الحالة الإنشائية للمسجد تمثل خطورة على أرواح المصلين ورواد المسجد، بما يستلزم معه الإحلال الكلي للمبنى.

وأشارت إلى أنه بناءً على ذلك، صدر قرار بإغلاق المسجد بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وأهالي المنطقة، مع الإشارة إلى أن المسجد مدرج بالفعل ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد.

وأعربت الوزارة عن تقديرها لأهالي حي عين شمس الكرام ولكل من يحرص على عمارة بيوت الله وسرعة إعادة فتح المسجد، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، بما يحفظ المصداقية ويعزز الدور التوعوي للمسجد في المجتمع.