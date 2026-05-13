السعودية وإسبانيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية

وقعت السعودية وإسبانيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، قام بزيارة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، التقى خلالها بوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لإسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو.

وبحث الوزيران، "خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى (شراكة استراتيجية)، والدفع بمسار العلاقات الثنائية العميقة والمتنامية التي تقوم على العلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع قيادتي المملكتين وشعبيهما الصديقين".

وتوجت هذه الزيارة، بالتوقيع على "مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الإسباني"، بحسب "واس".

وعبَّر الوزيران، عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية وتطورها، ورحبا بالتقدم المحرز في مجالات التعاون خاصة المجالات ذات الأولوية المشتركة بما فيها: (الأمن، والدفاع، والتجارة، والاستثمار، والثقافة) والتعاون متعدد الأطراف، وعبرا عن التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والفرص المستقبلية التي تتيحها هذه الشراكة.

وخلال الزيارة، جرى التوقيع على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وتبادل الجانبان، وجهات النظر حيال التطورات الإقليمية والدولية، وعبرا عن قلقهما تجاه ما تشهده المنطقة من تصعيد، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في كل من غزة وإيران ولبنان، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

وجدد الجانبان، الدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأكد الجانب الإسباني، مجددًا تضامن الحكومة الإسبانية مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والأردن ، في مواجهة الهجمات السافرة التي تعرضت لها، وثمّن النهج المتزن والمسؤول الذي تبنته المملكة العربية السعودية، وما دأبت عليه من الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.

فيما ثمّن الجانب السعودي، موقف إسبانيا الداعي لخفض التصعيد في الشرق الأوسط، وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وموقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيها الداعمة لتنفيذ حل الدولتين.