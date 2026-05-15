روسيا: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بالمسيرات على مدينة ريازان

ارتفع عدد القتلى إلى 4 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين، في مدينة ريازان الروسية إثر هجوم أوكراني بالمسيرات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وقال بافيل مالكوف، حاكم المنطقة التي تقع جنوب شرق موسكو، إن أضرارا لحقت بمبنيين سكنيين ومنشأة صناعية.

وأفادت قنوات عبر تطبيق تليجرام بأن المنشأة الصناعية كانت مصفاة ريازان التي تقول المصادر الصناعية إنها ثالث أكبر مصفاة في روسيا. وجرى رصد حريق كبير هناك.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن هجوما أوكرانيا كبيرا على نحو استثنائي بالمسيرات استهدف الكثير من المناطق الروسية ليلا. وأضافت أن الدفاعات أسقطت 355 جسما طائرا عدائيا. ولم يتسن التحقق من الأرقام بالتفصيل.

وقال الجيش الأوكراني، إن سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في بحر قزوين تضررتا في الهجوم، مع إصابة طائرة برمائية من طراز بي إي 200 ومروحية في القاعدة الروسية في ييسك على بحر آزوف أيضًا.

وجاء الهجوم بعد واحدة من أطول وأشد الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس.

وقالت أجهزة الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، إنه جرى انتشال 24 جثة من أسفل حطام مبنى سكني تعرض للدمار في كييف وحدها.

وتم إعلان يوم حداد في العاصمة كييف، فيما أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجيش بوضع خطة للانتقام.