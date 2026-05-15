ميرتس: أجريت مكالمة جيدة مع ترامب لاحتواء التوتر بين برلين وواشنطن

قال المستشار الألماني فريدرش ميرتس، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، فيما وصفت بأنها محاولة من جانبه لاحتواء التوتر بعد أن أثار غضب ترامب بسبب انتقاده العلني للحرب الأمريكية ضد إيران.

وكتب ميرتس، في منشور له على منصة "إكس"، أنه أجرى "محادثة جيدة" مع ترامب، وذلك أثناء عودة الرئيس الأمريكي من زيارته الرسمية إلى الصين.

وأوضح ميرتس: "نتفق على ضرورة جلوس إيران إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري، وفتح مضيق هرمز، وعدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية".

وشهدت العلاقات الأمريكية الألمانية توتراً منذ أن اتهم ميرتس واشنطن بشكل علني بعدم امتلاكها استراتيجية واضحة تجاه إيران.

وفي كلمة ألقاها أمام تلاميذ مدرسة ألمانية في أواخر أبريل الماضي، قال ميرتس إن الحكومة الإيرانية "أذلّت" الولايات المتحدة في المفاوضات.

ورد ترامب على ذلك واصفاً ميرتس بأنه قائد "غير كفء على الإطلاق" لـ"دولة محطمة"، ويعتقد أنه "لا بأس في حيازة إيران لسلاح نووي".

وبعد أيام قليلة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستسحب نحو 5000 جندي أمريكي من قواعدها في ألمانيا.

وفي منشور لاحق اليوم الجمعة، أوضح ميرتس أنه بحث مع ترامب أيضاً الجهود الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن تنسيق مواقفهما قبيل قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المقرر عقدها في أنقرة شهر يوليو المقبل.

وكتب ميرتس: "الولايات المتحدة وألمانيا شريكان قويان في حلف الناتو القوي".