حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم تنهي مهمة استمرت 326 يوما

عادت حاملة الطائرات الأمريكية الأكبر في العالم "يو إس إس جيرالد فورد" إلى قاعدتها البحرية في ولاية فرجينيا، بعد مهمة استمرت نحو 11 شهرا.

ووصلت الحاملة، التي أمضت 326 يوما في الخدمة، إلى قاعدة نورفولك البحرية في فرجينيا، عقب مشاركتها في عمليات عسكرية، من بينها العملية التي أفضت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إضافة إلى مشاركتها في الحرب ضد إيران.

وكان في استقبال الحاملة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إلى جانب عائلات نحو 4 آلاف و500 بحار خدموا على متنها.

واستخدمت الحاملة كمنصة لعمليات الطائرات الحربية خلال الهجمات الأمريكية على إيران، كما شاركت في عمليات عسكرية مرتبطة بفنزويلا.

وتُعد هذه المهمة، التي استمرت 326 يوما، الأطول لحاملة طائرات أمريكية خلال الخمسين عاما الأخيرة.