النائبة نيفين إسكندر تدعو الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية

بدأت النائبة نيفين إسكندر، كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بتقديم واجب العزاء لأهالي محافظة أسيوط، على خلفية الحادث الذي وقع أمس وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

ووجهت النائبة الشكر إلى الأجهزة الأمنية على جهودها الكبيرة في التعامل مع الحادث، قائلة: «ندعو الله أن يديم على بلدنا الأمن والأمان».

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 بشأن زيادة رأس مال الصندوق، وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه.

وقالت النائبة، إن مصر تمثل ثالث أكبر مساهم في رأس مال صندوق النقد العربي، وهو ما يعكس دورها التاريخي في دعم العمل العربي والعمل المشترك.

وأضافت: «حتى لو حصلت مصر على 19 قرضًا من هذا الصندوق، فإن السؤال الحقيقي هو: هل تحقق هذه القروض التنمية وتعالج خلل ميزان المدفوعات؟».

ودعت الحكومة إلى النظر في تحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن القروض المستهدفة وتحقيق عائد اقتصادي منها أهم من الحصول على قروض دون القدرة على تحمل أعبائها أو سدادها.