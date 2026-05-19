وزيران إسرائيليان يرجحان التصويت بقراءة تمهيدية على حل الكنيست الأربعاء

رجح وزيران إسرائيليان، الثلاثاء، أن يصوت الكنيست (البرلمان) بقراءة تمهيدية الأربعاء على مشروع قانون بحل نفسه.

وينبغي التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح ناجزا.

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال: "أُقدّر أن قانون حلّ الكنيست سيُقرّ في قراءته التمهيدية غدا، لذا أرى أن الانتخابات ستُجرى في سبتمبر (المقبل)".

من جهته، قال الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، في تصريحات لهيئة البث العبرية الرسمية: "هناك احتمال كبير أن يُقرّ قانون الانتخابات المبكرة في قراءته التمهيدية، لكن الطريق إلى حلّ الكنيست ما زال طويلا".

وأضاف إلكين، العضو في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت": "ستُجرى الانتخابات على أي حال في سبتمبر، أو أكتوبر، فالفرق ليس كبيرا".

والاثنين، دعت أحزاب المعارضة، أعضاء الكنيست إلى دعم مشروع قانون حله، المتوقع عرضه للتصويت بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء وفق بيان مشترك نقله موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأحزاب المعارضة الموقعة على البيان هي تحالف "معا" (ويضم رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة يائير لبيد)، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، و"يش عتيد" برئاسة غادي آيزنكوت، وحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير جولان.

وقالت المعارضة في بيانها: "بدلا من الاستمرار في دعم كنيست مختل وظيفيا، ندعو الجميع إلى دعم مقترح حل الكنيست، والتوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن".

وفي حال حل الكنيست، ستتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، ما لم تُجرَ تلك الانتخابات وفق موعدها الأصلي المحدد في 27 أكتوبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء ولاية الكنيست الحالي قانونيًا.

والخميس، حذر ليبرمان من احتمال إقدام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطوات عسكرية "لأغراض انتخابية"، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول حل الكنيست.

كما أشار محلل الشئون العسكرية في صحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، في أبريل الماضي، إلى احتمال لجوء حكومة نتنياهو إلى تصعيد عسكري في قطاع غزة لدوافع انتخابية، في انتظار أي ذريعة من حركة "حماس" لتبرير ذلك.