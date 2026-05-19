إيمري: لست ملك الدوري الأوروبي ونسعى لكتابة فصل جديد مع أستون فيلا

أكد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أنه ليس "ملك" بطولة الدوري الأول، وذلك في ظل سعيه لتحقيق اللقب الخامس له، عندما يقود فريقه في مواجهة فرايبورج الألماني في نهائي البطولة باسطنبول غدا الأربعاء.

وقدم أستون فيلا نتائج مميزة في أوروبا تحت قيادة المدرب الإسباني، ليصل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في 2024، ودور الثمانية في دوري الأبطال العام الماضي، بينما أصبح الفريق على بُعد مباراة واحدة من حصد أكبر لقب له منذ 30 عاما.

وتلقى إيمري إشادة لكونه متخصص في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما فاز باللقب 3 مرات مع إشبيلية الإسباني. ومرة مع فياريال، لكنه أكد أن أمجاد الماضي ليس لها تأثير قبل مواجهة فرايبورج الألماني على ملعب بيشكتاش بارك.

وقال في مؤتمر صحفي تقديمي للمباراة اليوم الثلاثاء: "أنا لست ملك هذه البطولة".

وأضاف: "أنا الآن في أستون فيلا أخوض فصلا جديدا وكل شيء فعلته من قبل أصبح من الماضي، ما حدث قد تحقق في تلك اللحظة، لكنني لن أفوز غدا بسبب".

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "أحتاج للفوز غدا مع اللاعبين الموجودين لدينا في أستون فيلا الآن، ضد المنافس الذي سنواجهه غدا، لذا إنه درب جديد، لحظة جديدة، ونأمل أن تكون عصرا جديدا".

وتابع: "لا أريد أن أتحدث كثيرا عما فعناه من قبل الآن، فهذا العام، والمباريات التي لعبناها من قبل في دوري المؤتمر الأوروبي ودوري الأبطال، تُظهر قدرتهم على اللعب بمستوى عالٍ"

وقاد إيمري أستون فيلا منذ توليه المهمة خلفا لستيفن جيرارد بشهر نوفمبر 2022 من الصراع على الهبوط نحو المنافسة على الألقاب.