تشكيل تشيلسي وتوتنهام في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب ستامفورد بريدج مباراة قوية بين تشيلسي وتوتنهام، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل الأخيرة للموسم.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: هاتو – ويسلي فوفانا – أتشيمبونج – مارك كوكوريا

الوسط: سانتوس – مويسيس كايسيدو – إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر – ديلاب – بيدرو نيتو

تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: كينسكي

الدفاع: بيدرو بورو – دانسو – ميكي فان دي فين – ديستني أودوجي

الوسط: رودريجو بينتانكور – جوا بالينها – كونور جالجر

الهجوم: كولو مواني – ريتشارلسون – ماتياس تيل

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 49 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز بعد فترة صعبة لم يعرف خلالها طعم الانتصار في الدوري منذ مارس الماضي، بينما يأمل توتنهام في الانتصار للهروب من مراكز الهبوط، إذ يبتعد نقطتين فقط عن صاحب المركز الثامن عشر وست هام.

تنطلق مواجهة تشيلسي وتوتنهام في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.