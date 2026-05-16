الإمارات: الانسحاب من أوبك وأوبك+ قرار سيادي وليس سياسيا

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم السبت، إن قرار بلاده الانسحاب من ‌منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك+»، كان خيارًا سياديًا واستراتيجيًا؛ جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «يمثل قرار دولة الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، خيارًا سياديًا واستراتيجيًا نابعًا من رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، وتطور قدراتها في قطاع الطاقة، والتزامها الراسخ بأمن الطاقة العالمي».

وأشار إلى أن «القرار جاء عقب تقييم شامل لسياسة الإنتاج الوطنية وقدراتها المستقبلية، ويستند حصرًا إلى المصلحة الوطنية لدولة الإمارات، ومسئوليتها كمورد موثوق للطاقة، والتزامها الثابت بالحفاظ على استقرار الأسواق».

وشدد على أن «هذا القرار لا يستند إلى أي اعتبارات سياسية، كما لا يعكس وجود أي انقسام بين دولة الإمارات وشركائها»، مضيفًا: «تؤكد دولة الإمارات أن قراراتها السيادية والاستراتيجية تُتخذ انطلاقًا من مصالحها الوطنية، بعيدًا عن التكهنات أو السرديات المضللة».

وأعلنت الإمارات في أواخر أبريل، انسحابها من الهيئتين اعتبارا من أول مايو، في ضربة قوية لأوبك وسط أكبر أزمة طاقة على الإطلاق بسبب ‌حرب ⁠إيران، وهو ما كشف عن وجود خلافات بين دول الخليج.

ويُضعف انسحاب الإمارات، إحدى أكبر الدول المنتجة ⁠للنفط في المنظمة، سيطرة أوبك على إمدادات النفط العالمية ويزيد من حدة ⁠الخلاف بين الإمارات والسعودية، التي تعد القائد الفعلي للمنظمة.