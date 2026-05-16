السبت 16 مايو 2026 1:27 م القاهرة
شئون الحرمين: استكمال استعدادات موسم الحج.. وتطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل

الرياض - أ ش أ
نشر في: السبت 16 مايو 2026 - 1:08 م | آخر تحديث: السبت 16 مايو 2026 - 1:08 م

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها أكملت استعداداتها لموسم حج هذا العام، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.

وأشارت الهيئة، حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية)، إلى تفعيل الأنظمة الإرشادية والخرائط التفاعلية، إلى جانب دعم الإرشاد الميداني بفرق مزودة بأجهزة ترجمة فورية.

كما طورت الهيئة منظومة الخدمات لتشمل سقيا زمزم، والسجاد، والعربات، والعناية بالمرافق، مع اعتماد آليات مستمرة لقياس رضا ضيوف الرحمن ورفع كفاءة الأداء.

وتُدار المنظومة وفق نموذج تشغيلي متكامل يركز على رفع كفاءة التشغيل والصيانة الدورية، بدعم من مركز القيادة والتحكم الهندسي لمتابعة الأداء والاستجابة الفورية للحالات الميدانية.

