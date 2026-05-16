حكام مباريات الأحد في مجموعة الهبوط بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، عن أطقم حكام مباريات غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المرحلة النهائية لمجموعة البقاء في الموسم 67 للدوري الممتاز.

وتشهد الجولة إقامة ثلاث مواجهات قوية، حيث يستضيف البنك الأهلي نظيره الجونة على ملعب السلام في الخامسة مساءً، بينما يلتقي بتروجت مع مودرن سبورت على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساءً، وفي التوقيت نفسه يواجه الإسماعيلي فريق زد إف سي على ملعب الإسماعيلية.

وجاءت اختيارات أطقم التحكيم لهذه المباريات على النحو التالي:

البنك الأهلي × الجونة

حكم الساحة: مصطفى عثمان

المساعدان: عماد العقاد، أحمد عبدالغني

الحكم الرابع: جبل السيد

حكم الفيديو: محمود الدسوقي، أحمد بكر

بتروجت × مودرن سبورت

حكم الساحة: أحمد جمال

المساعدان: ماجد المليجي، محمد القاضي

الحكم الرابع: أحمد حمدي

حكم الفيديو: طارق مجدي، وائل كامل

الإسماعيلي × زد إف سي

حكم الساحة: وليد ناجي

المساعدان: هشام ربيع، محمد العيوطي

الحكم الرابع: حسن محمود

حكم الفيديو: محمد أحمد الشناوي، هيثم الشريف