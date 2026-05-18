بلغاريا: استقبال حافل لدارا الفائزة في مسابقة يوروفيجن عند عودتها إلى وطنها

استقبل المئات من المشجعين المبتهجين، وهم يلوحون بالأعلام البلغارية، المغنية دارا الفائزة بمسابقة الأغنية الأوروبية لدى عودتها إلى وطنها اليوم الأحد.

ووصلت المغنية (27 عاما)، التي بدا عليها التعب لكنها كانت مبتسمة، إلى مطار فاسيل ليفسكي في صوفيا وهي تلوح بجائزة يوروفيجن. وأجرت محطات التلفزيون الكبرى في بلغاريا تغييرات على برامجها العادية لبث تغطية حية من المطار.

وقالت دارا "تمثل هذه الجائزة بداية مسيرتي الدولية المستقبلية".

وفازت المغنية بمسابقة يوروفيجن للأغنية في دورتها السبعين في فيينا أمس السبت بأغنية الحفل الحماسية "بانجارانجا"، لتمنح بلادها بلغاريا الفوز الأول على الإطلاق في مسابقة يوروفيجن.

وقالت دارا "لقد قدمنا شيئا عظيما للموسيقى البلغارية، وآمل أن يبعث هذا برسالة مفادها أن الفنانين البلغاريين يستحقون دعما أقوى".

وأضافت أن بلغاريا "دولة موهوبة بشكل استثنائي وستستمر في الحصول على المزيد والمزيد من الاهتمام".

وفازت دارا بالمسابقة التي أقيمت في قاعة "فينر شتادهاله" في فيينا بالنمسا بأغنيتها "بانجارانجا" التي حصدت 516 نقطة، متفوقة على الإسرائيلي نعوم بيتان الذي حل ثنائياً برصيد 343 نقطة، والرومانية ألكساندرا كابيتانيسكو التي جاءت في المركز الثالث برصيد 296 نقطة.

وقالت المغنية، واسمها الحقيقي دارينا يوتوفا، في مؤتمر صحفي بعد فوزها: "أود أن أشكر زوجي، لأنه هو من دفعني للمجيء إلى يوروفيجن"، وفقا لوكالة بي يه ميديا البريطانية.

وتابعت "لأنني في البداية لم أكن متأكدة مما إذا كنت أريد المجيء أم لا، لأنني كنت أشعر بالقلق والشك في نفسي، وهو الشخص الذي دفعني فحسب، وقال لي: عليكِ الذهاب الآن إلى يوروفيجن، الآن، ارفعي هاتفك وأخبريهم أنكِ ذاهبة".

ويعني فوز دارا أن مسابقة العام المقبل ستقام في العاصمة البلغارية، صوفيا.