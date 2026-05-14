 الحكومة المجرية تستدعي السفير الروسي بسبب هجمات بطائرات مسيرة روسية قرب الحدود - بوابة الشروق
الخميس 14 مايو 2026 12:45 ص القاهرة
الحكومة المجرية تستدعي السفير الروسي بسبب هجمات بطائرات مسيرة روسية قرب الحدود

بودابست - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 13 مايو 2026 - 11:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 مايو 2026 - 11:18 م

أعلن رئيس الوزراء المجري، بيتر ماجيار، أن حكومته الجديدة استدعت السفير الروسي لدى بودابست بسبب هجمات واسعة بطائرات مسيرة روسية قرب الحدود المجرية، في تحول جوهري عن العلاقات الودية التي كانت تربط سلفه بموسكو.

وقال ماجيار، للصحفيين: "تدين الحكومة المجرية بشدة الهجوم الروسي على منطقة ترانسكارباتيا".

وأضاف ماجيار، أن وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان، ستلتقي مع السفير الروسي صباح الغد الخميس لإبلاغه بإدانة المجر القوية لهذه الهجمات.

وأطلقت روسيا، ما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في هجوم واسع، اليوم الأربعاء، على نحو 20 منطقة في أوكرانيا.

ويعد هذا الاستدعاء تحولا جوهريا في سياسة بودابست، بعد سنوات من العلاقات الوثيقة مع موسكو خلال حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، الذي خسر السلطة في أبريل الماضي.

