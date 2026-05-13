دي فانس: منع إيران من امتلاك سلاح نووي أولوية للأمن القومي الأمريكي

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن "واشنطن ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وأكد أن "هذا الهدف يشكل "أكبر تحد للأمن القومي الأمريكي" على المدى الطويل، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وجاء رد دي فانس على سؤال بشأن ما إذا كان يتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأن "الأوضاع المالية للأمريكيين لا ينبغي أن تكون عاملا في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب مع إيران"، قائلا إن هذا "الوصف ليس دقيقا لتصريحات الرئيس".

وأضاف أن "الإدارة تهتم بالأوضاع الاقتصادية للأمريكيين، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات أخرى تتطلب قرارات استراتيجية".