تراجع وفيات الجرعات الزائدة من المخدرات في أمريكا إلى نحو 70 ألف شخص خلال 2025

توفي نحو 70 ألف أمريكي بسبب جرعات زائدة من المخدرات خلال عام 2025، بانخفاض يقارب 14% مقارنة بعام 2024، وفقا لبيانات حكومية أولية.

ويعد هذا ثالث تراجع سنوي على التوالي، في أطول فترة انخفاض منذ عقود، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

ويقترب إجمالي وفيات عام 2025 من مستويات عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19.

وشمل التراجع عدة أنواع من المخدرات، من بينها الفنتانيل والكوكايين والميثامفيتامين.

كما تراجعت وفيات الجرعات الزائدة في غالبية الولايات الأمريكية، على الرغم من أن سبع ولايات سجلت زيادات طفيفة، من بينها ارتفاعات بنسبة 10% أو أكثر في ولايات أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو، بحسب البيانات.

وقال الباحث في جامعة براون والمتخصص في دراسة اتجاهات الجرعات الزائدة، براندون مارشال: "أنا متفائل بحذر بأن هذا يمثل حقا تحولا جوهريا في مسار أزمة الجرعات الزائدة".

وأشار مارشال وباحثون آخرون، إلى أن عدد الأمريكيين الذين يتوفون جراء الجرعات الزائدة لا يزال مرتفعا، وأن وتيرة الانخفاض أصبحت أبطأ خلال العام الماضي.

وأضاف الباحثون، أن هناك عدة عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع الوفيات مجددا، من بينها التغييرات في السياسات الحكومية أو التحولات في سوق المخدرات.

وقال مارشال: "إذا كانت الوفيات تتراجع بسرعة، فهذا يعني أنها يمكن أن ترتفع بالسرعة نفسها إذا توقفت جهودنا لمكافحة هذه الظاهرة".