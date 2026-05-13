إسبانيا تؤكد مجددا تضامنها مع السعودية ودول الخليج والأردن

أكدت إسبانيا، الأربعاء، مجددا تضامنها مع السعودية ودول الخليج، والأردن، في مواجهة "الهجمات السافرة" التي تعرضت لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وثمّنت مدريد "النهج المتزن والمسئول الذي تبنته السعودية، وما دأبت عليه من الدعوة إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية".

وجدد الجانبان الدعوة إلى ضبط النفس وتغليب الحكمة، وضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي وقت سابق اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "أهمية عودة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها"، مشددا على "أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية".

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز، أن "أمن الملاحة في هرمز يشكل أساسا لاستقرار الاقتصاد العالمي".