الرابطة الطبية الأوروبية: احتمال تحول فيروس هانتا إلى وباء عالمي «صفر»

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنّ فيروس هانتا لا يشكل حتى الآن وباءً.

وأضاف عودة، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن احتمال تحول هانتا إلى وباء مشابه لكوفيد-19 يظل صفرًا بسبب ضعف انتقاله بين البشر، واحتياجه إلى احتكاك مباشر ومكثف لانتشاره.

وأوضح أن الفيروس معروف طبيًا منذ سنوات وأن تحليلات جينية حديثة أظهرت أن نحو 99% من سلالاته، وخاصة سلالة "آنديز"، متطابقة مع ما ظهر في عام 1995.

وأشار إلى أن فيروس هانتا ينتشر أساسا عبر القوارض، خصوصا الفئران، ويتواجد في المناطق الزراعية والريفية والمناطق المهجورة، حيث يُعد بيئة مناسبة لانتقاله بين الحيوانات.

ولفت إلى وجود 38 سلالة من الفيروس، إلا أن سلالة "آنديز" فقط هي القادرة على الانتقال من الفئران إلى الإنسان.

ونوه بأن الفيروس مرتبط بشكل أساسي بوجود الفئران وانتشارها في بيئات معينة، مؤكدا أن السيطرة عليه تعتمد على الحد من الاحتكاك بهذه القوارض وتحسين الظروف البيئية في المناطق المعرضة لانتشاره.