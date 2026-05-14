أمريكا: سجن مستشار علاج إدمان تسبب في وفاة الممثل ماثيو بيري

قضت محكمة اتحادية في لوس أنجلوس، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة عامين بحق مستشار علاج إدمان مخدرات مرخص زود الممثل ماثيو بيري، نجم مسلسل "فريندز"، بجرعات من مادة الكيتامين تسببت في وفاته.

وأصدرت القاضية في المحكمة الاتحادية في لوس أنجلوس، شيريلين بيس جارنيت، الحكم بحق إريك فليمنج، البالغ من العمر 56 عاما.

ويعد فليمنج، رابع متهم تصدر بحقه أحكام من بين خمسة متهمين أقروا بالذنب في القضية المرتبطة بوفاة الممثل في عام 2023 داخل الجاكوزي بمنزله في لوس أنجلوس.

وكان فليمنج، هو من عرف بيري على جاسفين سانجا، تاجرة المخدرات المدانة التي أطلق عليها المدعون لقب "ملكة الكيتامين"، والتي حكم عليها الشهر الماضي بالسجن لمدة 15 عاما.

وقال الادعاء، في مذكرة قدمت قبل جلسة النطق بالحكم، إنه على الرغم من أن تعاون فليمنج الكبير يستدعي تخفيف العقوبة، فإن دوره كمستشار علاج إدمان "تعمد بيع مخدرات غير مشروعة لضحية كانت تعاني من إدمان المخدرات بشكل علني وموثق جيدا" يجب أن يؤخذ في الاعتبار ضده، حتى وإن لم يكن بيري من زبائنه المعتادين.

وكان الادعاء، قد طالب بسجن فليمنج لمدة عامين ونصف العام.