سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجل الناتج الصناعي للمجر أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات ونصف خلال مارس الماضي وفقا للبيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي المجري اليوم الأربعاء.

وذكر مكتب الإحصاء، أن الناتج الصناعي ارتفع خلال مارس بنسبة 6.7% سنويا بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بعد انكماشه بنسبة 0.9% خلال فبراير الماضي.

وبلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال مارس أعلى مستوى له منذ سجل 12.3% في سبتمبر 2022.

وسجل ناتج قطاع تصنيع معدات النقل الذي يمثل 26% من إجمالي قطاع التصنيع في المجر نموا بمعدل 3.7% سنويا، في حين سجل إنتاج أجهزة الكمبيوتر والالكترونيات والمنتجات البصرية نموا بمعدل 22% و سجل إنتاج الألات الكهربائية نموا بمعدل 11.4%.

في الوقت نفسه بلغ معدل نمو الناتج الصناعي بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل خلال مارس الماضي 3.7% سنويا مقابل انكماشه بمعدل 0.9% خلال الشهر الابق.

وعلى أساس شهري سجل الناتج الصناعي للمجر نموا بمعدل 3.1% مقابل انكماش بمعدل 0.7% خلال فبراير.